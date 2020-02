Sel kuul saab varjupaigast kassi võttes kaasa transpordipuuri

Varjupaikade kodulehel on kirjas, mittetulundusühing kutsub juba traditsiooniks saanud kampaaniaga inimesi üles leidma endale varjupaigast kassidest sõpru. Iga kassiga, kes leiab veebruaris kodu, antakse kingitusena kaasa transpordipuur, milles loom varjupaigast turvaliselt koju toimetada. Nii kassile kui ka tema uuele perele on ohutum, kui kass on sõidu ajal selleks ettenähtud puuris, mitte süles või autoistmel. Ka hiljem on transpordipuur vajalik, näiteks selleks, et viia kass vähemalt üks kord aastas loomaarsti juurde.