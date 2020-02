Tuttpütt on nime saanud välimuse järgi. Vähemasti pesitsushooajal on tal pealael ilus suur tutt ning ümber kaela uhke krae, mis hakkab juba kaugelt silma. Veel XIX sajandil oli see mitmel pool Euroopas põhjuseks neid linde daamide kübarate tarvis maha nottida. Rääkisime neist kaunitest lindudest Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi ornitoloogi Marko Mägiga.