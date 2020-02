See pilt võtab tänavuse talvise spordihooaja hästi kokku: lootus püsib, kuid on õhkõrn.

Ehkki eile sadas maha imeõhuke lumekirme ja paaril viimasel päeval on külmataat meid mõne miinuskraadiga kostitanud, on tõsiasi, et õiget talve pole olnud. Lumeta suusarajad ja jääta järved on pannud talisportlased keerulisse olukorda ning suusatamise ja uisutamise asemel muudele võimalustele mõtlema.