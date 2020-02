Juhtkiri. Paisjärvest paisub pahandus

Tellijale

Oru kinnistu omaniku ja Viljandi valla vaidlus pole tegelikult vaidlus. Selle vaidluseks nimetamine paneb mõlemad pooled justkui ühele pulgale ja vihjab võimalusele, et vald võiks kiidelda mingi moraalse, juriidilise või muu üleolekuga. Tegelikult on ilmselge, et selles olukorras pole vallal erilist alust millegi üle vaielda, sest kõik trumbid on Oru kinnistu valdaja käes. Ei saa eitada, et valla tegevuse tõttu on vesi üle ujutanud tuhandeid ruutmeetreid ja üsna püdelaks sooks muutnud veel suurema hulga ruutmeetreid.