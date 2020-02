Tellijale

«Lumesahad on tõepoolest määrde all või roostetavad, sest neid on tänavu vaid paaril korral vaja läinud,» ütles Eesti Keskkonnateenuste Lääne regiooni juht Jaan Viljas naerdes. «Aga meie tööd lumepuudus eriti ei vähenda. Kindlasti ei ole praegune talv meile jackpot.»