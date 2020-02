Tellijale

Inglise filoloogi ja tõlkija Valda Raua sünniaastapäeva puhul ilmunud raamatu "Üks elu" koostaja on Ela Tomson, kirjastaja Sirje Endre, kujundaja Kadi Pajupuu ning sisulise materjali kokkukandja ja abistaja Anu Raud. Kasutatud on Valda Raua päevikuid, kirju ja dokumente. Anu Raud on tõlkija Valda Raua tütar.