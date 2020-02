Ugala varakevadine soodusmüük tegi esimesel päeval rekordi

Teatri turundus- ja avalike suhete juht Mari Nurk rääkis, et kõige rohkem osteti esimesel päeval pileteid Ugala 100. hooaja avalavastusele "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus", mis troonis müügitabeli tipus üsna suveräänselt. Järgnesid võrdse müügieduga kolm lavastust: juba 14. veebruaril esietenduv mõru armastuslugu "Triller", perekonnadraama "Surmkindlad asjad siin elus" ja muusikal "Once", mille piletid on soodusmüügi nädalal erihinnaga.

"Publiku huvi ei näi raugevat ka Ugala vanimate lavastuste vastu: esimese päeva müügitabeli viiendale kohale jõudis "Emadepäev" ja seitsmendale krimikomöödia "Mäng on alanud". Nende vahele mahtus Ugala 100. sünnipäevale pühendatud muusikaline lavastus "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi"," rääkis Nurk ning lisas, et juba enne soodusmüügi algust olid piletid otsas lavastusel "Kuidas minust sai HAPKOMAH".

"Märgata on, et aina enam ostetakse teatripileteid veebist: internetist pileti ostnute osa on soodusmüügi nädalal 80 protsenti," märkis Nurk.