Torupill kutsub festivalile

Festivali eestvedaja, torupillientusiasti Cätlin Mägi sõnul on festival hea võimalus omasugustega kokku saada. "Eestis torupillimängijaid just palju ei ole, nii ongi tore aegajalt koguneda, teistelt õppida ja torupillijutte rääkida. Ikka selleks, et selle rahvapilli mängimise traditsiooni elus hoida. Muidugi ootame väga ka uusi huvilisi. Festival ongi hea võimalus ennast kiirelt algtõdedega kurssi viia, sest päris algajad saavad laenata torupilli ja meistrite käe all mängu proovida. Eks siis hiljem saa juba teha omad järeldused, kas pillimänguga tõsisemalt edasi minna või mitte," rääkis Mägi.