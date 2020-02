Kärnane hunt vigastas väikest terjerit

Tellijale

Bona perenaine, Anti talu perenaine Eve Ant ütles, et hunt vigastas koera pelgalt 60 meetri kaugusel elumajast. Tõenäoliselt jäi Bona ellu tänu sellele, et kaks teist talu koera talle appi tõttasid. See juhtus kella 19.30 ajal. Taskulambivihus nägi perenaine kärnast hunti rulooni ja käru vahelt kuivati taha jooksmas.