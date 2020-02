Juhtkiri. Diagnoos: teadmata

See, mis toimub Tartu ülikooli kliinikumis, on oluline tervele Eestile. Rohkem õpetavaid ülikoolihaiglaid meie väikeses vabariigis ei ole ning sealsed arengud avaldavad otseselt või kaudselt mõju ka Haapsalu, Orissaare ja Tallinna elanikele. Viljandil on selles tules veel märksa enam kastaneid kui paljudel teistel, sest ainult tunniajase autosõidu kaugusel olev kliinikum on kui mitte esimene, siis kindlasti teine peatus, et oma tervisehädas abi otsida. Ka Tallinnas kuuleb tihtipeale: selle eriala spetsialist on Tartus, palun pöörduge...