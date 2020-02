Kortermaju lisandub, kuid Viljandi uueneval eluasemeturul peaks ruumi jaguma

Tellijale

Arco Vara Viljandi esinduse juht Aime Opermann ütles, et viimastel aastatel on Viljandis alaliselt müügil olnud üle saja korteri, kuid nüüd on see arv vähenenud kahekohaliseks. Ta vaatas eile kinnisvaraportaalist kv.ee järele, et parasjagu oli müügis 87 korterit.