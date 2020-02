Tellijale

"Ilmaprognoos muutub pidevalt, kuid praegu näitab ennustus, et sooja võib küll tulla, aga sademeid kohe ei paista," rääkis Holstre-Polli vabaajakeskuse juhataja Tarmo Arak. "Ja kui Facebooki vaadata, siis on näha, et kõik suusakeskused alustasid lumetegemist."