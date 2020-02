Parkimismasendus kui rahvussport

Sellise lähenemisviisiga on pehmelt öeldes raske nõustuda. Suurmägi kõhkleb, kas Viljandis leidub üleüldse piisavalt jalakäijaid, kellele rekonstrueerimistöödega ruumi tehakse, ning väidab, et arvestatav hulk inimesi lähebki ainult sinna, kuhu autoga ligi pääseb. See väide peegeldab mõtteviisi, mille manifestiks on too arvamuslugu (loodetavasti tahtmatult) kujunenud: kõikjale peab saama kas autoga või üldse mitte. Ja seda mõtteviisi on Viljandi-suuruses linnas toimetava inimesena pööraselt raske mõista.

TÕSI, KUI PEETI plaani ehitada südalinna veekeskus, oli parkimiskohtade küsimus igati õigustatud. Säärase tõmbekeskuse linnasüdamesse kerkimise korral olnuks parkimise lahendamine ülesannete nimistus kahtlemata üks olulisemaid. Sama kehtib praegu turuplatsi parkla kõrvale kavandatava haigla puhul ning haigla juhid ongi juba kinnitanud, et parkimiskohti luuakse 250 jagu juurde, mitte ei haarata neid linna tänavavõrgu arvelt. Vaata, kust otsast tahad, äripäeval ei jää Viljandis hätta atsaka astumisega noorrahvas ega Žiguliga maalt linna sõitnud vanapaarid.

Umbes 60 Vabaduse platsi parkimiskoha kadumise pärast poolpaanika õhutamist, tuues põhjenduseks pelga oletuse, et jalakäijaid Viljandis vist nii palju üldse polegi, et neid autodele eelistada, on Eesti ühe rohelisema linna häälekandja veergudelt otse öeldes kummastav leida. Seda enam, et kõnealuses loos leiab mainimist ka fakt, et hiljutise maadevahetuse tulemusena sai linn spordihoone taha parkimismaad juurde. Sealse parkla täielikuks väljaehitamiseks vajalikku 700 000 eurot linnal praegu ilmselt tõesti ei ole, ent julgen sügavalt kahelda, et see lihtsalt mudaauguks lubataks parkida. Küllap tehakse jõukohased remonditööd, kuni täielikuks rekonstrueerimiseks raha leitakse.

Pealegi olen aru saanud, et parkimiskohti lisandub nii Tasuja puiesteele kui Vana-Vaksali tänavale, nii et Vabaduse platsilt kaduva parkla asemele tekib lähema 100–200 meetri raadiuses parkimiskohti hoopis juurde.

AGA KAS SIIS Viljandis ikkagi leidub praegu inimesi, kelle nimel Vabaduse platsil rekonstrueerimisdessanti alustatakse? Olen kindel, et leidub. Nagu ka selles, et neid tuleb järjest juurde, sedamööda kuidas linnasüdant jalgsi või jalgrattaga liikujatele mõnusamaks muudetakse. Kuulu järgi on Viljandisse peagi laienemas elektritõukerataste rent, mida tervitan kahel käel. Nagu tervitan ka Vabaduse platsi asemele tekkivat avalikku vabaajaruumi, kus soojal ajal topsikene kohvi ligi võtta ja kirjatööd teha, mida armastan väga.

See kõik võtab kahtlemata aega, nagu on Viljandi puhul nõudnud aega iga vähegi suurem ettevõtmine, era- või avaliku sektori oma, mida on saatnud parimal juhul kõhklevad kommentaarid, kehvemal juhul aga sulaselge ilkumine.