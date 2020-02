Tellijale

Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektor Ave Matsin selgitas, et pärandtehnoloogia magistriõppekava täitumus on hea ning sellel on selge visioon, pärimusmuusika õppekava oli aga ühendatud Eesti muusika- ja teatriakadeemia ainetega ning tähendas kahe asutuse vahel olekut.