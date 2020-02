Juhtkiri. Hindame prügivedu

Tellijale

Oluline nende prügiveo hindade juures on see, et kui kõrvale vaadata protsentidest, siis tegelikult on need imeodavad. Selles räpases, ent vajalikus äris tuleb leida tasakaal. Hinnad peavad olema piisavalt kõrged, et motiveerida firmasid pakkuma esmaklassilist teenust. On ilmselge, et see on üks neist, ilma milleta ei ole võimalik tänapäeva ühiskonnal normaalselt funktsioneerida. Huvilised võivad otsingumootorisse trükkida «prügivedajate streik» ning seda võib ka ingliskeelsest meediast uurida. Leitav pildimaterjal on parema sõna puudumisel rammus.