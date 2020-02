Tellijale

Osaühingu Kõpu Puit juhatuse esimees Jaak Jõela tõdes, et põhiline tulu tuleb kaminapuude müügist Soome, Rootsi, Norrasse ja Inglismaale ning selle maht on mullusega võrreldes 25–30 protsenti väiksem ja hinnad viiendiku võrra kukkunud.

Iseäralik aasta

«Aasta on olnud iseäralik ning ka meie eksportriikides on olnud väga soe. Jaanuaris oli Norras 19 kraadi sooja ja norrakad käisid põlvpükstes. Seal on hoovus, mis võib ilma sooja hoida ka kesktalvel. Väikese nõudluse tõttu on hinnad langenud, saame vähemalt 20 protsenti vähem,» kõneles Jaak Jõela.