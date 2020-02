Tellijale

See on noor ja ambitsioonikas meeskond, sõitjate vanus jääb vahemikku 18–21 aastat. Kuus sõitjat on Eestist, kolm Lätist ja kaks Soomest. Kuus tiimi liiget Artjom Mirzojev, Gleb Karpenko, Henri Treimuth, Anton Litvintsev, Pauls Rubenis (Läti) ja Daniels Kazis (Läti) kuulusid veel eelmisel hooajal juunioride vanuseklassi ning teevad täismeeste vahel debüüthooaja. Kogenumad liikmed Rait Ärm, Markus Pajur, Kristers Ansons (Läti), Ukko Peltonen (Soome) ja Antti Jussi Juntunen (Soome) peaksid hoo üles saama kohe märtsikuust alates, kui võistlushooaeg algab Horvaatias.