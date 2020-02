Peenhäälestuseni on veel tükk tööd

Üldjuhul püüavad omavalitsused juhtimisel kopeerida riigis valitsevat süsteemi ning volikogu jaguneb võimukoalitsiooniks ja opositsiooniks. Tavaliselt saab omavalitsusjuhiks enim hääli kogunud partei liider ja tippametid jagatakse koalitsioonipartnerite vahel kokkulepete alusel. Opositsiooni jäänud volikokku valitud rahvaesindajatel jääb võimalus vaid koalitsiooni otsuseid heaks kiita või neile tuld anda. Et pildil püsida, tundub viimati mainitud võimalus enam sobivat. Võimukandjate vastandumise ideoloogiast juhindudes võivad ka head mõtted aia taha lennata.

VÕIMUPERIOODI pikkus on neli aastat ning tahes või tahtmata tükib omavalitsusjuhtide strateegiline mõtlemine käima just selles nelja-aastases tsüklis. Ühel koosolekul viskasin üles mõtte, kas Viljandi Vabaduse platsi veeres olevat endist SEB maja ei võiks planeerida uueks raekojaks – vana on minu arvates pigem museaalse väärtusega. Kiire vastus: kaks aastat on veel jäänud. Olgu lisatud, et ideaalne võimalus linnavõimu töötingimusi parandada oleks võtta kasutusele praeguse raekoja kõrval asuv Linnu tänav 2 maja, mille saatus on järjekordselt küsimärgi all. Poliitiliste juhtide ja kahjuks ka valijate kompetentsuse taset iseloomustab ülihästi eelmiste linnajuhtide pangahoone ostmine, et ujula tingimata kesklinna ehitada. Ühe mu mõttekaaslase arvates oleks hea teada, mis see afäär maksumaksjaile maksma on läinud.

Seda laadi näiteid poliitjuhtide kohta on teisigi. Meenub ühe liikluskomisjoni koosoleku väljavõte, kus üks linnavalitsuse liige arvab, et Jakobsoni tänava, Valuoja puiestee ja Lääne tänava ristmikul ei ole viga midagi, autod ju sõidavad seal. Või eelmise linnapea arvamus, et jäähall ei kõlba, sest ei asu kesklinnas.

VALIMISTEVAHELISEL perioodil kodanikel võimule mõju avaldamiseks kuigi palju võimalusi ei ole. Eesti inimesed, kui välja arvata ebatraditsioonilise seksuaalsusega ühiskonna liikmed ja loomakaitsjad, just väga suured meeleavaldajad ei ole. Riigi tasemel jälgib võimu teostamist ajakirjanduse terane pilk. Omavalitsuste (välja arvatud pealinna) tegemiste koha pealt ajakirjandus nii terane olla ei suuda. Televisioon kui kõige mõjukam ja tavakodanikule ka kõige odavam on Eestis riigikeskne. Regionaalseid probleeme kajastavad üksikud ajakirjanikud üsna juhuslikult ja tundub, et põhiliselt nendes kohtades, kus nad ise elavad. Omavalitsuste avalike suhete juhid oma piirkonna rahvaga kontakti loomiseks väga suurt aktiivsust üles ei näita.

Linna- või vallakodanikul üks võimalus hea tahtmise juures siiski on. Selleks on tarvis osaleda mõne partei või valimisliidu valimisnimekirjas, sest komisjonide liikmed saavad olla erinevalt riigikogust ka inimesed, kes ei ole volikogu liikmed. Seal saaksid nad oma seisukohad omavalitsuse juhtidele teatavaks teha. Komisjonide liikmed, kes ei ole volikogu liikmed, ei saa küll olla komisjoni esimehed, aga kõik muud võimalused komisjoni otsuseid mõjutada neil on. Võib-olla olen naiivne, aga tahaks loota, et komisjoni otsustel võimukoalitsiooni otsustele eelarve kujundamisel mingi mõju on.