Tellijale

"Pole vist enam Eestis linna, kus ei peeta restoranide või kohvikute nädalat. Idee on küll mujalt, aga Viljandi maitsete nädala fookus on just Viljandil ja siinsetel tegijatel," ütles linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti ametijuhataja Krista Kull. "Maitsete nädalal ei ole plaanis konkureerida teiste linnade üritustega, eesmärk on tuua siinseid kohti viljandlastele lähemale."