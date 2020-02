Tõnis Tiit õpetab Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õpilasi ning koolitab alustavaid ettevõtjaid üle Eesti. Nagu igal mõistlikul inimesel, panevad temalgi silma särama maitsenaudingud. Viljandi veiniklubi eestvedajana on ta kindel, et hea söök ja hea jook on loodud teineteist täiendama ning elamuslikku tervikut looma.