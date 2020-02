Tellijale

"Meil on plaan Steve’i ja Otiga iga nädal kaks korda jäähallis vabal jääl olla ning kõik, kes uisutama tulevad, võivad abi küsida, ükskõik kas nad soovivad siis uisutamisoskusi parandada või kas või nullist õppida," selgitas Soo.

Teisisõnu liuglevad hokitreenerid vabal jääl ning kõigil õpihimulistel on võimalik minna ja neil varrukast kinni võtta ning nõu küsida. Treenerid jagavad nõu tasuta, kuid vabale jääle pääsemiseks tuleks soetada tavapärane 50-minutiline jääpilet. Alla seitsmeaastastele on see tasuta, alla 13-aastastele 2 eurot ning alates 14. eluaastast 4 eurot. Kohapeal saab uiske laenata.