Noori pärimusmuusikuid kutsutakse konkursile ja võistumängimisele  

Eesti pärimusmuusika keskuse pressiteates on välja toodud, et noorte pärimusbändide lahingusse on osalema oodatud laste- ja noorteansamblid, kelle liikmed on alla 26-aastased ning kelle repertuaaris on enamasti eesti pärimusmuusika pillilood ja laulud ja nende töötlused. Sekka võivad kõlada mõned välismaised või omaloomingulised pärimuspalad.

Kõigi eelvoorus osalenud bändide seast valib pärimusmuusika keskuse programminõukogu välja finalistid, kes hakkavad muusikust mentori juhendamisel konkursiks valmistuma. Mentoriteks on sel aastal muusikud Maarja Nuut, Jaan-Eerik Aardam, Arno Tamm ja Merike Paberits.

Noorte pärimusbändide konkursi projektijuht Margit Kuhi ütles, et mentorid aitavad bände esimest korda. “Iga mentor peaks kohtuma juhendatava bändiga vähemalt kolm korda ning aitama neid oma nii muusika, repertuaari kui lavalise olekuga. Väga uhke on, et oleme kohe esimesel aastal saanud korraliku mentoriterivi, ja loodame, et nad suudavad noortele mõjuda inspiratsioonisüstina,” rääkis ta.

Pärimusmuusikahuviliste laste hulgas väga populaarset võistumängimist peetakse sel aastal 12. korda. Võistumängimisele on oodatud kõik muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all õppivad poisid ja tüdrukud vanuses 7–19 eluaastat. Osalejatelt oodatakse kahte eriilmelist vabalt valitud eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks on esitaja kodukandist või on muud moodi mängijaga seotud.

Traditsiooniliselt osalevad kandled, lõõtsalised, poogenpillid, pärimusmuusika puhkpillid, näppepillid ning avatud klass. Ka sel aastal oodatakse lisaks pillimängijatele lauljaid, kelle repertuaaris kõlab regilaul ja uuem rahvalaul, millest üks pärineb esitaja kodukandist või -maakonnast või on muud moodi mängijaga seotud.

Mõlema konkursi parimad saavad võimaluse üles astuda Viljandi pärimusmuusika festivalil. Noorte bändide konkursil parimatele osalejatele on kultuuriakadeemia välja pannud salvestussessiooni stuudios, võistumängimise eripreemiad saadavad andekad noored suvistesse ETNO laagritesse. Lisaks saavad iga pilli- ja vanuserühma parimad ühe pillitunni mõnelt žüriiliikmelt.

Võistumängimisele registreerimine lõpeb 1. aprillil, pärimusbändide konkursile saab avaldusi saata 1. märtsini. Registreerimise ja tingimuste kohta leiab lisainfot Eesti pärimusmuusika keskuse kodulehelt.