Eelmise õhtu omamaine ilmateade oli ähvardanud, et öösel saartelt algav vihma- ja lörtsisadu laieneb mandrile, hommikul ka Ida-Eestisse ning päeval saabub juba järgmine ports vihma. No sellise ilmaga metsas kooserdada väga ju ei tahaks.

Üks kolmest välismaisest ilmaportaalist pakkus, et ehk hommikul tibab vaid natuke ja siis on taevaluugid mõnda aega kinni. Sisetunde ajel otsustasime riskida ja see tunne õigustas end igati.