Mulgimaa peremäng otsib uusi mängupunkte ja peresid

Viljandimaa arenduskeskuse kodanikeühenduste konsultant Jaanika Toome selgitas, et mängupunktideks sobivad Mulgimaa külamajad, ettevõtteid, talud ja teised huvitavad kohad. Mängupäeval peaks need uksed lahti hoidma kella 12–18 selle eest raha võtmata, küll aga võib müüa kohalikku kaupa ja pakkuda põnevat tegevust.

"Tegevuste puhul peaks arvestama, et need sobiks peredele, kuhu kuuluvad lapsed, emad, isad, vahel ka vanaemad ja vanaisad, kes tahavad ise käed külge panna," lausus ta.

Toome märkis, et korraldajate sooviks oleks, et tegevused tutvustaksid nii vana aja kui praegust mulgi kultuuri: toitu, igapäevaelu, mänge ja palju muud. "Tegevusteks võivad olla näiteks kama jahvatamine, pesupesemine, kompadel kõndmine ning puude lõhkumine ja ladumine," lisas Toome.

Sel aastal pakutakse esimest korda külalisperes käimise võimalust. Jaanika Toome selgitas, et ühte perre läheb korraga üks rühm inimesi. Peres ei korraldata otseselt tegevusi, vaid pigem veedetakse niisama toredalt aega. Näiteks võib teha jalutuskäike, jutuõhtuid ja koos süüa valmistada. Vastuvõtu tasu saab perekond ise otsustada.

Sel aastal on igal kihelkonnal oma mängupäev: 14. juunil Halliste kihelkonnas, kus piirkonnajuht on Anneli Pälsing, 27. juunil Tarvastu kihelkonnas, mille piirkonnajuht on Aili Anderson, 4. juulil Helme kihelkonnas, kus piirkonnajuht on Ilona Tiigi, 21. augustil Karksi kihelkonnas, kus piirkonnajuht on Anneli Anijärv, ning 5. septembril Paistu kihelkonnas, mille piirkonnajuht on Külli Allikvee.

Huvilised saavad oma piirkonnajuhiga ühendust võtta Facebooki kaudu.

Kui varem on tehtud kolm mängupäeva, siis sel korral on neid viis. Jaanika Toome selgitas, et mängupunkte on juba paljuks läinud ning inimesed tahavad neis rahulikult käia. "Seega parem las olla vähem punkte ühel päeval, aga igal kihelkonnal oma päev. Samuti on nii suurem tõenäosus, et suvel ikka üks päev leitakse, et Mulgimaad avatama minna," rääkis Toome.