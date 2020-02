Haigekassa juhib tähelepanu emakakaelavähi ennetamisele

Haigekassa edastatud pressiteates on kirjas, et Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks suuremaid Euroopas ning igal aastal saab Eestis keskmiselt 175 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi. Haigestumuse kõrgpunkt on 40.−50. eluaastal, kuid haigus tabab üha enam ka nooremaid naisi.

Vähi varajaseks avastamiseks on oluline osaleda sõeluuringus, sest õigel ajal avastatud emakakaelavähk on ravitav. Ida-Tallinna keskhaigla naistearst Gabor Szirko ütles, et sõeluuring on tõhus viis avastada vähieelseid seisundeid või varases staadiumis vähk enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja kaebusi tekitama.

"Kahetsusväärselt palju on aga naisi, kes ei käi uuringutel mitte kunagi või jõuavad arsti juurde siis, kui haigus on juba välja kujunenud. Emakakaelavähieelne seisund võib kesta 10−15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme," rääkis Szirko.

Emakakaelavähi sõeluuringus osalevad 30–55-aastased ravikindlustatud naised iga viie aasta järel. 2020. aastal kutsutakse sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastaga 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990.

Eelmisel aastal alustas vähi sõeluuringute register sõeluuringute kutsete saatmist e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle isikukood@eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressil.

Sõeluuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui kuulud sõeluuringu sihtrühma, tuleb vaid helistada sobivasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest tasub haigekassa.