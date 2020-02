"Koolitants 2020" Viljandimaa tantsupäeva teine kontsert tõi Ugala lavale prussakad, Bollywoodi ja ellujäämiskunsti

Tellijale

Tänavune "Koolitants" on toonud eelmiste aastate festivaliga võrreldes mitu muudatust. Vaatajale on neist vahest kõige olulisem, et sel aastal ei registeeritud enam tantsude žanre, vaid ainult vanuseastmed.

"Sel aastal on palju muudatusi olnud," rääkis "Koolitantsu" peakorraldaja Raido Bergstein vahetult enne Viljandimaa päeva teise kontserdi algust. "Me läheme järjest kaugemale sellisest sporttantsuformaadist, võistlusformaadist, ja võtame suuna festivaliformaadi poole. Näiteks pole sel aastal žanre eraldatud ja ma pean ütlema, et loodetu on tõeks saanud: kontserdid on palju huvitavamad jälgida. Loovus on loovus. Me räägime laste- ja noortefestivalist. Nad ei pea teadma kõike ja olema nii stiilipuhtad. Las õpetajad tunnevad ennast vabalt ning teevad seda, mida nad tahavad ja kuidas nad tahavad. Ei pea kogu aeg näpuga reeglites järge ajama."