Viljandi Tulevik tõi taliturniirilt kolmanda viigi

Kohtumise avapoolaega valitses Legion kindlalt, sest Tuleviku peatreeneri taktikaline plaan nägi ette intsiatiivi loovutamise vastasele ja nood ei kõhelnud pakutut vastu võtmast. Kaitses rassinud kollasärgid tegid Legioni väravale esimese pealelöögi alles 27. minutil, ent tõele au andes ei olnud selle ajani innukalt Tuleviku väravat rünnanud Legion suutnud väljaku teises otsas samuti millegi erilisega silma paista, ehkki palli ta valdas ja keskvälja valitses kohati ühemõttelise ülekaaluga.

Sellest, et Legionil domineerimisest hoolimata rünnakul asjad ei sujunud, andis märku ka asjaolu, et punastes särkides mängumehed kippusid ajuti toorutsema. Ohtralt tehti vigu paremal äärel toimetava Sander Kapperi vastu ning väravasuul seisvale Karl-Romet Nõmmele sõideti, tallad ees, sisse veel siis, kui too oli trahvikastis juba palli püüdnud ja väljakule pikali viskunud.

Poolajapausile mindi 0:0 viigiseisul. Teist poolaega alustas Tulevik plaanimuutusega: ta tõi liinid kõrgemale, et Legioni keskväljategevust halvata ja ise rünnakuvõimalusi ehitama hakata. 50. minutil hakiti taas Sander Kapperit ning paremast trahvikasti servast määratud karistuslööki andma siirdunud Nikita Komissarov käivitas sündmuste ahela, mis päädis kahe järjestikuse nurgalöögiga. Kui esimese neist suutis Legion klaarida, siis teisele avanes 52. minutil suurepäraselt Tulevikus katsetel viibiv noor Benini ründaja, 18-aastane Jonas Tossou ja toimetas palli pealöögiga üle väravajoone. Pall võrku küll ei puutunud, kuid käis selgelt väravajoonest üle ning kohtunikel ei jäänud see märkamata. Tulevik haaras 1:0 eduseisu.

Mõni minut hiljem oli Tossou uuesti sündmuste keskmes, kui ta keskväljal Legioni mängijale Denis Vnukovile sellisel määral meelehärmi valmistas, et too talle jalaga virutas. Taas oli kohtuniku silm terav ning Vnukovi silme ees kerkis vägivaldse käitumise eest punane kaart.

Tuleviku peatreener Sander Post avaldas valjul häälel soovi treeningmängule kohaselt täiskoosseisudes jätkata. Ehkki väljakukohtunik Maksim Ramazanov sellega algul nõus polnud, soostus ta mõne aja pärast treeneri soovile vastu tulema ning Legion sai loa väljakult lahkunud Vnukovi asemel mängu saata Andrei Sidorenkov.

Juhtväravast innustust saanud Tuleviku rünnakud Legioni trahvikastile muutusid üha sagedasemaks, olles eriti intensiivsed Sander Kapperi dirigeeritaval ründeäärel. Skoori kasvatada siiski ei suudetud. Et ka Legioni rünnakuüritused jäid viljatuks, ehkki teiseks poolajaks Tuleviku väravasuule asunud Matheas Madik sunniti korra reaktsioonitõrjele, tundus 89. minuti täitudes, et Tulevik veeretab kohtumise rahulikult võidusadamasse.

Paraku eksiti minut hiljem vastase väljakupoolel autpalli lahtimängimisega: Gustav-Hendrik Seeder viskas selle otse vastase rinnale. Võidetud palliga kiirele vasturünnakule lülitunud Legioni mehed jooksid Tuleviku kõrgel seisva kaitseliini üle ning Semjon Beliakov pääses Matheas Madikuga silmitsi ega eksinud rünnaku lõpetamisel. 1:1 viik mängu viimasel minutil oli tõsiasi ja kohe kõlas ka kohtuniku lõpuvile.

Tulevik on nüüd neljast taliturniiri kohtumisest saanud ühe kaotuse ja kolm viiki. Turniiri viimane kohtumine tuleb 8. veebruaril Tallinna Kalevi vastu.

"Mitte kõige parem mäng meie poolt, just ründefaasis," tõdes Tuleviku loots Sander Post. "Mängus oli perioode, millega võib rahul olla, aga oli ka neid, millega kuidagi rahule jääda ei saa."

Peatreener tõi välja, et mängu alustas jälle eelnevaist erinev põhikoosseis. "Meil oli meeskonnas taas paar uut mängijat, ebakõlasid oli mängus seetõttu palju. Enam-vähem on meil koosseis siiski paigas, nüüd saame treeningutel kokkumängule keskenduda nendega, kes on meiega jäänud või jäämas. Usun, et juba järgmise nädala mängus on asjad paremad."

Turniiri eelviimasest kohtumisest jäid kõrvale Pavel Marin ja Martin Allik. Miks?

"Paša teeb pärast väikest treeningul tekkinud lihasevenitust küll juba uuesti trenni, aga sada protsenti ta veel valmis ei ole," põhjendas Sander Post. "Martin Allik sai eelmises kohtumises Kuressaare vastu tugeva paugu puusa pihta, aga ka temaga ei ole midagi hullu lahti ja ta on trennides tagasi. Nagu ma olen juba öelnud, põhimeestega ma hooajaeelsetes treeningmängudes mingeid tarbetuid riske ei võta. Kui neil on vaja kehaga tegeleda, siis on nii. Järgmiseks mänguks on Paša ja Martin üsna kindlalt rivis tagasi."