Tellijale

23. jaanuaril nägid Tartus ilmavalgust kolmikud poisid, kes sündisid Sigrid ja Simen Holmseni perre. Praeguseks on nad juba rohkem kui nädala vanad ning pere on neile ka nimed valinud: Styles, Samwise ja Steffen.

Sigrid Holmsen tunnistas, et esimene nädal on olnud peamiselt just keisrilõikehaava tõttu talle raske ja kurnav. "Kuna poisid olid koridori lõpus, siis pidin palju kõndima, mis alguses oli väga vaevaline. Samuti oli nendega tegeleda alguses peaaegu võimatu, sest kaua ma püsti olla ei suutnud. Nüüdseks on mul juba niidid välja võetud ja asi läks kohe palju kergemaks," jutustas ta.