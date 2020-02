Viljandi apteegid on kaitsemaskidest tühjaks ostetud

Tellijale

Mulgi Marketis tegutseva Benu apteegi klienditeenindaja Hanna-Liisa Einla sõnutsi oli apteegis esmaspäeval inventuur ning siis oli müügil veel neli pakki kaitsemaske. Igas pakis on 50 meditsiinilist maski, nii et nädala ajaga on neid apteegist ostetud 200. "Hulgilaost ei ole võimalik praegu juurde tellida," nentis Einla, "maskid said otsa juba paar päeva tagasi."