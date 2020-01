Kultuurkapital jagas kiitust: Paul Bobkov sai elutöö preemia, Vaike Rajaste aastapreemia

"Kõik premeeritud väärivad au ja tänu, mis neile osaks sai, tunnustan kõiki laureaate," ütles kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Tõnis Lukas. "Kultuurkapital ise on Eesti edulugu, parim näide sellest, et kultuurirahvas tunneb ja teab oma vajadusi ise kõige paremini ja sihtkapitalid teevad otsused tasakaalustatult. Sellepärast ei ole kultuurkapitali üldisi põhimõtteid tarvis muuta. Küll aga peame riigina väga tõsiselt mõtlema sellele, kas kusagil on mõni tõke, mis takistab eraraha jõudmist kultuuri juurde. Kultuuriannetuste maksuvabaks muutmine võiks olla sellele valitsusele tõsine arutelukoht ning selle mõttevahetuse plaanin ka avada."