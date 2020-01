Kui Eesti sportlane võidab medali, on see otse loomulikult meie kõigi medal. Ent kui ta kukub läbi või saab viga, siis on see tema rida. Samasugune mentaliteet näib paraku kehtivat olümpiakomitees, kui otsustada hiljutise otsuse põhjal jätta sellest aastast premeerimata kutsetunnistuseta treenerid, kelle kasvandikud pälvivad suurvõistlustel särava autasu. Need, kellel on kutsetunnistus, on omad, ja need, kellel seda pole, vaadaku ise.