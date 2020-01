Helir-Valdor Seedri sõnul ei mõjuta Venemaa välisministeeriumi avaldus Tartu rahulepingu kehtivust

"Eesti taastas oma iseseisvuse 1991. aastal õigusliku järjepidevuse alusel ja seda on tunnustanud kõik demokraatlikud lääneriigid. Tartu rahuleping on Eesti riigi sünnitunnistus. See on suurim diplomaatiline võit Eesti ajaloos ja katsetele selle väärtust pisendada või kaotada tuleb aktiivselt vastu seista," ütles Seeder.