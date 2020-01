Tänapäeva kiires maailmas kipub korraliku toidu tegemiseks aega nappima. Minnakse lihtsama vastupanu teed ja ostetakse poest valmistoitu või pooltooteid. Ühelt poolt jäävad sedasi korralikud kulinaarsed elamused saamata. Teisalt võime ühel hetkel avastada, et ei oska iseseisvalt munegi praadida. Heimtali Koduoru kohvik on loodud just selleks, et midagi säärast ei juhtuks.