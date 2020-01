Tellijale

Forum Cinemase Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo nentis, et ebatavaliselt tihedast konkurentsist hoolimata on Eesti kinoturg muu maailma omaga võrreldes väga heas olukorras. Kui USA-s, Euroopas ja ka mujal Baltikumis möödunud aastal kinoskäimiste arv ja piletitulu vähenesid, siis Eesti inimesed on kinos käinud iga aastaga aina rohkem.