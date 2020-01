Muinaslinnade metallkaart paigaldati Viljandi lossimägedesse 1936. aastal. Eesti piirid olid sellel samad, mis Tartu rahuga sätestati. Huvitaval kombel püsis kaart seal terve Nõukogude okupatsiooni aja ja on oma algsel kohal seniajani.

Tartu rahulepingu allakirjutamisest Eesti ja Venemaa vahel saab homme 100 aastat. Õigusteadlase Lauri Mälksoo hinnangul on kõige tähtsam, et selle lepinguga leidis tunnustust seesama riik, mis meil praegu on. Tartu rahu näitab Eesti riiklikku järjepidevust.