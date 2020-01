Viljandi haigla palub 1. veebruarist haigeid mitte vaatama tulla

Infot patsiendi seisundi kohta on võimalik küsida raviarstilt, vanemõelt või üksuse juhilt. Vajaduse korral saab jätta paki patsiendi ja osakonna nimega peahoone infolauda või Jämejala korpuses osakonda. Külastuse piiramise põhjuseks on viimasel ajal sagenenud seedetrakti viirusnakkuste ja gripi esinemine haiglasse vastu võetud patsientidel. Haigla rõhutab, et tegemist ei ole koroonaviiruse kahtlusega.

"Jaanuari lõpust on sagenenud hingamisteede viirusnakkuste esinemine, mistõttu on muude haiguste tõttu ravil viibivate patsientide kaitsmine eriti oluline," selgitas infektsioonikontrolli arst Ruth Männik. "Polikliinikus, diagnostika üksustes ja sööklas on seinahoidikutesse pandud käte desinfitseerimiseks sobiv lahus, millega saate hävitada juhuslikult nahale sattunud mikroobid, sealhulgas gripiviirused. Soovitan inimestel, kellel on tarvis ambulatoorsele vastuvõtule või uuringutele tulla, oma käsi töödelda nii haiglasse tulles kui ka siit lahkudes. Samuti panime välja kaitsemaskid, mida saavad kasutada nii kergelt tõbised teiste kaitseks kui ka terved inimesed, et hoiduda nakatumisest."