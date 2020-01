Kinnitati Viljandi linnaeelarve

Viljandi linnavolikogu sotsiaaldemokraatide saadikurühma esimees Juhan-Mart Salumäe leidis, et on igati tervitatav, et koalitsioon aktsepteeris sotsiaaldemokraatide ettepanekuid, kuid nõustus linnapea Timpsoniga, et ees ootab keeruline aasta. "Nagu Peep Arugi volikogus mainis, siis sellele aastale peaks järgnema kaks või kolm säästmise aastat. Ootamatusteks ruumi pole," lausus Salumäe. "Minu jaoks on üks suuremaid küsimusi see, kuidas suudetakse jalgpallihall käesolevasse aastasse ära mahutada. Loomulikult siin on palju kinni selles, kui palju ja mis tingimustel riik linnale raha annab, kuid päris tasuta see asi linna jaoks ei valmi."