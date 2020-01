Tellijale

See juba ligi veerand sajandit tegutsenud osaühing on kõnealuse maja omaniku Aleksander Laane nimel, kuid alates möödunud aasta novembrist kuulub pool sellest A.G.M. Kaubandusele, mis on registreeritud samasse katuseta majja. Selle ettevõtte omanik Silver Särev on Tallinna tänav 8 ainsaks rentnikuks jäänud Pappa Pizza pidaja. Pealinna registreeritud Nikollo tegevuseks on äriregistri andmetel enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus. Enne uue omaniku lisandumist oli selle kolme kuu käive 780 eurot.