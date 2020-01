Viljandi Tulevikus hakkab mängima Nikita Komissarov

"Tean, et Tulevik on minu tegemistel juba pikemat aega silma peal hoidnud. Loodan, et täidan ootused," ütles Komissarov Viljandi Tuleviku edastatud pressiteate vahendusel. "Meeskond on toetav, mind on siin kiiresti omaks võetud ja kokkumäng võistkonnaga paraneb iga treeninguga. Tahan tänavu klubi heaks palju tööd teha ja siinsele publikule rohkem võite pakkuda, kui see Tulevikul eelmisel aastal õnnestus."