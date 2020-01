Anu Raua vaip "Tartu rahu" jõuab vaataja ette

Vaip on valminud Tartu linna tellimusel. Linnapea Urmas Klaasi sõnul soovis linn olulist ajaloohetke jäädvustada ka kunsti kaudu. "Tartu rahu tähenduse mõjusaks jäädvustamiseks olnuks kümneid võimalusi, kuid Eesti lõngadest kootud vaibas on omaette väärtus ja hingestatus. Anu Raua vaipadesse on aastakümnete jooksul kootud Eesti riigi ja rahva lugu," rääkis linnapea.