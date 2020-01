Tellijale

1979. aastal alustas Priit Pedajas oma lavastajateed just sealtsamast Jakobsoni tänava äärsest majast lastelooga «Iiri muinasjutud». Ugala loominguline juht Tanel Jonas ütles, et teatrile on see väga oluline, et Priit Pedajas siia lavastama tuleb. «Ta on siin ennegi vahepeal käinud, aga tema kaliibriga lavastajat on väga suur rõõm tervitada igal Eesti teatril, kaasa arvatud Ugalal,» selgitas Jonas. «Tal on hästi palju selliseid omadusi, mis muudavad ta näitlejatele väga oodatud ja inspireerivaks lavastajaks.»