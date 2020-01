Tellijale

Valla eelarves on üks suuremaid ehitusi Abja gümnaasiumi staadion, mille renoveerimine läheb maksma umbes 380 000 eurot. Sellise summaga soovitakse vallavanem Imre Jugomäe sõnul luua head sportimisvõimalused nii Abja gümnaasiumi õpilastele kui kohalikele täiskasvanutele. Olgugi et vallal on Karksi-Nuias kõikidele nõudmistele vastav staadion, soovitakse paremaid sportimisvõimalusi ka Abja piirkonna elanikele.