"Tunnustusest kuulsin teistelt, kes hakkasid helistama ja õnnitlema. Minu jaoks on see medal veidi üllatav, sest olen teinud oma tööd ning enda arvates mitte midagi erilist," ütles Libek.

Algusaastatel tegeles ta vaarikate ja valgete sõstardega ning Johannes Parksepaga kahasse tõi välja kaks vaarika ja kaks valge sõstra sorti. Põhiliselt on Libeki huviorbiidis olnud siiski mustad sõstrad ning nagu ta kinnitas, on ta olnud osaline kaheksa sordi loomisel, neist esimene valmis samuti Johannes Parksepaga kahasse ning kolme puhul on kaasautor tütar Ave Kikas, neli sorti on ta välja toonud üksinda.