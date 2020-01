Tellijale

Robotlauda ehitamise peamisi ajendeid oli suur tööjõunappus. Karmo Männik kinnitas, et uues laudas on füüsilist tööd tunduvalt vähem. «Aega jagub rohkem, saan lehmale otsa vaadata ja tema vajadusi aimata. Laut on varasemast märksa loomasõbralikum ja oleme suutnud tänu robotitele piimatoodangut tunduvalt kergitada,» kõneles ta. Kui loomad uude lauta koliti, oli keskmine toodang lehma kohta aastas 7000 kilogrammi, nüüd on see 9700 kilogrammi. «Kümmet tonni me oma punase karjaga nii lihtsalt ei saagi. Kui on hea suvi ja saab korralikku silo, siis ehk võib ka see piir olla käeulatuses,» kõneles piimatootja.