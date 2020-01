President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgi 114 inimesele. Kui tavaliselt on teenetemärgi saajate hulgas olnud paar-kolm Viljandimaalt pärit inimest, siis seekord on neid seitse.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaleriks saanud Lille-Astra Arraste on olnud paljude Viljandimaa tantsupidude üldjuht ja lavastaja ning oli ka üks XIII ja XIV üldtantsupeo üldjuhte. 2008. aastal pälvis ta Viljandimaa vapimärgi.

Piret Aus on viljandlastele pikka aega olnud tuntud kui üks pärimusmuusika festivali korraldajaid, rahvamuusik ja kultuuriakadeemia lektor. Selle kõige kõrvalt seisab ta aga ka hea erivajadustega inimeste ligipääsetavuse eest ning oli möödunud aastal üldtantsupeo kirjeldustõlke ning üldlaulupeo viipekeelde panemise vedajaid. Piret Aus sai Eesti Punase Risti IV klassi kavaleriks.

Eelmise aasta märtsis oma 80. sünnipäeva tähistanud Peeter Jürgens alustas Ugalas tööd 1965. aastal. Kas miski teda teatris veel üllatada suudab, küsis ajakirjanik Jürgensilt mullu enne sünnipäeva. «Ohohohoo ... Elu on niikuinii üllatusi täis. Elu on nii huvitav, et ongi ainult üllatus üllatuse otsa,» lausus nüüd Valgetähe V klassi ordani kavaleriks kuulutatu.