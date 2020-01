Hiinast välja levinud koroonaviirus 2019-nCoV on kahtlemata raske haigus. Viirushaigused kipuvadki seda olema, just seepärast on hädavajalik nende vastu vaktsineerimine. Pika peiteajaga, piisknakkuse teel edasi kanduv haigus on ideaalne levija: nakatunud inimene võib soovi korral Maale mitu ringi peale lennata, enne kui köhatab. Haigus on vallutanud nii ajalehed kui sotsiaalmeedia.