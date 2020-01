Tellijale

Jaanuari algusest võtab Viljandi haiglas korra nädalas vastu uneraviõde Ketlin Veeväli. Tema juurde on oodatud inimesed, kel esineb unetust, liigunisust ja päevast väsimust ning kes kannatavad uneaegsete hingamishäirete käes. Nagu ta nentis, on kontingent, kes abi vajab, päris suur ning Viljandis on selle abi pakkumine hästi käima läinud. Esimesi vabu aegu tema vastuvõtule on praegu võimalik saada aprillikuusse.