Ingliskeelne haridus ei ole Eestile ohuks

Mina täiesti lootusetu humanitaari ja endise üliõpilasaktivistina olen seda seletamist pikemat aega kõrvalt näinud. Tundub, et keegi kuskil ei suuda välja mõelda või kokku leppida, kellele või milleks Eesti kõrgharidussüsteemi vaja on või mis kasu ja mis sihtrühmadele võiks sellest tõusta, ning käib niisama grupiviisiline ulgumine ja hammaste kiristamine.

Räägitakse, et meil on vaja rahvusvahelise taustaga spetsialiste, ning inimene peab olema ka õige raskesti põrutada saanud, et mitte nii arvata. Samuti tuleb igal juhul parandada kõrghariduse kvaliteeti ja rahastamist. Jälle täiesti mõistlik mõte. Probleem on aga selles, et mingeid algatusi või mõtteid, mis eelnimetatud tegevusi toetaks, ei paista kaugelt ega lähedalt, pinguta kas või püksid jalast.

ÜLE RIIGI TUNTUD naljanumber, mida ametlikus keeles ka tasuta kõrghariduseks kutsutakse, on viinud asjad nii kaugele, et ülikoolid tõmbavad kokku kõikjalt, kust võimalik.

Õppejõude, kes on oma asja ajanud, teadustööd teinud ja loenguid pidanud, hakati lahti laskma paremalt ja vasakult, nii kui selgus, et raha ei kasvagi puu otsas ning ülikoolide tudengid ja töötajad – kõrgharidusega snoobid nagu nad on – ­eelistavad millegipärast toimetada ruumides, kus on küte sees ja ka elekter pole välja lülitatud. Asemele võetakse nii vähe õppejõude, kui vähegi annab, ja õppekavasid tehakse ümber, et loenguteemad varieeruksid võimalikult vähe ja oleksid kaetavad mingil määral kompetentsel moel.

Siis on see lõputu jaur eesti keele kui teaduskeele üle. Et eesti keel sureb välja, sest loengud ja õppekavad on inglise keeles. Sama seltskonna jutust jääb mulje, et neil on ingliskeelsete õppekavade toimimisest eriti huvitav arusaam. Et tuleb tüüpiline eestlane, soovitavalt põrsaga kaenla all ja murumütsikesega peas, ning hakkab oma eranditult eestlastest koosneva auditooriumi ees viljelema inglise keelega tegusid, mille koondnimetus on karjuv füüsiline vägivald. No ei ole nii.

PROBLEEMI OSA on muidugi see, et endiselt keeldutakse aru saamast, et kuulume ingliskeelsesse lääne kultuuriruumi. Üks minu õppejõud tuli omal ajal Inglismaalt Eestisse ja oli tollal täiesti võimeline üleval pidama elementaarsemat laadi eestikeelset vestlust, näiteks taksojuhile seletama, kus ta elab ja kuidas sinna saada. Aja jooksul läksid need oskused meelest ära, sest neid polnud lihtsalt vaja: kõik oskasid inglise keelt, vähemalt sellisel määral, et tulla kohale ingliskeelsesse loengusse ja mitte jääma tuhmi näoga vahtima, nagu oleks kogemata satutud nelipühilaste keeltes rääkimise sessioonile.