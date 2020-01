Ilmataat keeras lumepargi hooaja nässu

Tellijale

"Külma võib tulla küll ja veel, aga majanduslikut pole enam mõtet hakata lund tootma. See oleks nagu raha põletamine," nentis Viljandis Huntaugu mäel toimetava lumepargi üks veduritest Mart Kaas.

Pärimise peale, et ehk ikka ei jää see talv päris taeva, vastas Kaas resoluutselt, et isegi kui ilmataat teeb külma, siis tema lund ei tee.