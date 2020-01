Kevadine ilm ajab aiapidajatel käed sügelema

Tellijale

Räpina aianduskooli õppemajandi juht Urmas Roht on oma kogemuste põhjal üsna kindel, et praegune 7-8-kraadine talv selliseks ei jää. «Talve algus ongi meil lükkunud jaanuari lõppu-veebruari algusesse, siis tuleb lumi maha ning võib pikka aega üsna jahe olla,» rääkis ta. «Kuigi maa pole külmunud ning väljas on soe, ei tasu puid ja põõsaid istutada, sest maa on liialt külm, et need juurduksid. Õunapuude lõikamise ja muu sellise peale võiks praegu ehk küll mõelda, aga midagi maha panna on selgelt veel vara.»